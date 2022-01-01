في ابعاد ودلالات مسيرة “حسان” التي هزت إسرائيل!!

كتب محمد النوباني :

أن ترسل إسرائيل كل يوم، بل على مدار الساعة، طائراتها الحربية القاذفة والمقاتلة إلى لبنان فتنتهك سيادته وتقوم بإختراق حاجز الصوت فوق مدنه وقراه، ومن

هناك لتقوم بقصف اهداف في سورية،فهذا بالنسبة لإسرائيل وحماتها في أمريكا والغرب فهذا شيئ طبيعي وحق مكتسب وأمر لا يستحق حتى التوقف عنده في عرف من يعتبرون أنفسهم العرق الأنقى وفرسان حضارة وتمدن و حقوق إنسان.

ولكن ومن الجهة المقابلة أن تقوم المقاومة اللبنانية بإرسال طائرة إستطلاع إلى اجواء الكيان الإسرائيلي لا لتقصف وتقتل بل لتحلق لمدة اربعين دقيقة وتقوم بعملية تصوير ومسح جوي لأراض تبلغ مساحتها 70 كم2 ومن ثم لتعود بسلام إلى قاعدتها، فهذه جريمة لا تغتفر.

ولكي نضع النقاط على الحروف فإن من ارسل طائرة “حسان” لتحلق في اجواء الكيان الغاصب في هذا التوقيت بالذات قد تعمد إرسال ثلاث رسائل مهمة إلى من يهمهم الامر في تل ابيب.

الآولى: أنه إذا كانت طائرة إستطلاع مسيرة واحدة غير مسلحة قد اربكت إسرائيل بأسرها وادخلت سكان الشمال إلى الملاجئ فكيف سيكون حالها إذا تم إرسال عشرات الطائرات المسيرة القاصفة،في وقت واحد، او في حال تم قصفها بمئات او آلاف الصواريخ الدقيقة وغير الدقيق دفعة واحدة؟!

الثانية: أن فشل منظومات الدفاع الإسرائيلية من قبب حديدية وحيتس ومقلاع داوود ومعها الطائرات الحربية الامريكية المقاتلة في إسقاط طائرة واحدة لا تزيد تكلفة صناعتها عن بضع مئات أو آلاف من الدولارات قد وجه ضربة عنيفة لمبيعات السلاح الإسرائيلية ولمخططات بيعها للإمارات واوكرانيا وغيرهما.

الثالثة: أن صبر سوريا ومحور المقاومة على الاعتداءات الجوية والصاروخية قد ينفذ وعند ذلك فلا يلومن قادة إسرائيل إلا انفسهم.

في الختام فإن الامر الذي لا شك فيه أن مسيرة”حسان” قد ادخلت قادة إسرائيل السياسيين والامنيين والعسكريين في ازمة حقيقية فهم أمام خيارين صعبين لا ثالث لهما فإما إبتلاع الضربة وكأنها لم تكن، وهذا الارجح، او الرد عليها وعندها ستفتح عليهم ابواب جهنم.

كاتب فلسطيني