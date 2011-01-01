  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إثيوبيا تباشر إنتاج الكهرباء من سد النهضة غدا الاحد

السبت 19 فبراير 2022 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
إثيوبيا تباشر إنتاج الكهرباء من سد النهضة غدا الاحد



وكالات - سما-

أعلن مسؤولان لوكالة "فرانس برس" اليوم السبت بأن إثيوبيا ستباشر غدا الأحد إنتاج الكهرباء من سد النهضة على نهر النيل.

وقال مسؤول في الحكومة الإثيوبية لـ"فرانس برس": "غدا ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان"، وأكد مسؤول آخر هذه المعلومات.

وطلب المسؤولان عدم ذكر اسميهما في غياب أي إعلان رسمي بهذا الصدد من السلطات الإثيوبية.

وتطمح إثيوبيا لإنعاش اقتصادها بفضل سد النهضة الذي تبلغ تكلفة بنائه أكثر من أربعة مليارات دولار ويتوقع أن يصبح عندما يبدأ بإنتاج الكهرباء أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بهدف إنتاج عند بدء تشغيله قدره 6500 ميغاواط، وقد تم تخفيضه إلى 5000 ميغاواط، وفق ما أفادت الوكالة الفرنسية.

ومنذ 2011 تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقا.

وقالت الوكالة الفرنسية: "رغم أن مصر والسودان حضتا مرارا إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في تموز الماضي أنها أنجزت المرحلة الثانية من ملء خزان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه".

وفي سبتمبر الماضي دعت مصر والسودان لاستئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة بوساطة الاتحاد الإفريقي، بعد توصية صدرت عن مجلس الأمن الدولي بهذا المعنى.

#سد النهضة اثيوبيا #مصر اثيوبيا السودان #سد النهضة الاثيوبي

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: لهذا السبب.. لم يعد السنوار معنياً اليوم بما يحدث في الشيخ جراح

الاعلام الاسرائيلي يتحدث عن تفاصيل رحلة المسيّرة "حسّان"

مقتل مواطنة على يد زوجها بغزة

الإعلام الحكومي يُصدر بيانًا بشأن أراضي المندوب في قطاع غزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

رئيس جمهورية دونيتسك: للأسف الوضع في دونباس يتجه إلى الحرب

من "الخردة".. فلسطيني يحقق شغفه ويصنع "مركبة"رباعية الدفع (صور)

الأخبار الرئيسية

صفقة الأسرى

عضو كنيست: تقدُّم في المفاوضات مع حماس لإتمام صفقة الأسرى

بوتين

الرئيس بوتين أمر ببدء تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة

صحيفة عبرية : نتمنى ألا تنتهي الأمطار الغزيرة على غزة بصواريخ على "تل أبيب"

الصحة : 19 حالة وفاة و1255 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

مدينةٌ لا يطّلع عليها أحد: آثار غزة... «كان صرحاً من خيال فهوى»

الاتصالات الفلسطينية