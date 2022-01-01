عضو كنيست: تقدُّم في المفاوضات مع حماس لإتمام صفقة الأسرى

القدس المحتلة / سما /

قالت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب العمل إميلي حايا مواتي، اليوم السبت، إن هناك تقدمًا في المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن إعادة جثث الجنود الإسرائيليين والمحتجزين المدنيين لديها.

ورفضت “مواتي” العضو في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست خلال مشاركته في “ثقافي بتاح تكفا”، تقديم مزيد من التفاصيل حول ذلك، وقالت “إنها قضية حساسة وسرية، ولكن هناك تحركات لن أفصح عنها”.

وأضافت “أنا متفائلة جدًا بأنهم سيعودون إلى بيوتهم قريبًا”.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من اتهامات وجهها موشيه تال المستقيل منذ أقل من 3 أشهر من ملف شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، للحكومات الإسرائيلية بتجاهل فرص حقيقية كانت يمكن أن تؤدي إلى صفقة أسرى.

نقلاً عن : صحيفة القدس