الرئيس بوتين أمر ببدء تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة

وكالات / سما /

بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، أطلقت قوات الردع الاستراتيجي الروسية تدريبات ستشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف لوكالة "نوفوستي" أن بوتين أمر ببدء التدريبات.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام بيلاروسية رسمية بأن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يشارك مع بوتين في تدريب خاص بقيادة القوات المسلحة الروسية، موضحة أنهما يتابعان التدريبات من غرفة العمليات الرئاسية في الكرملين.

جاء ذلك في وقت دخلت فيه مناورات "حزم الاتحاد" المشتركة بين الدولتين والجارية في أراضي بيلاروس مرحلتها النهائية، وذلك بحضور مسؤولين أجانب وممثلين عن وسائل إعلام دولية.

وتأتي هذه التدريبات على خلفية التصعيد الحاد في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.