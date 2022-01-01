عارضة الازياء الفلسطينية بيلا حديد تهاجم الهند :" لباس المحجبات ليس من شأنكم "

وكالات / سما /

عقّبت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، بيلا حديد، على قرار نزع الحجاب عن النساء المسلمات في عدد من الدول مثل فرنسا والهند.

وأعربت بيلا في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تضامنها الكامل مع الفتيات المحجبات، موجهة رسالة إلى تلك الدول قالت فيها: "لباس المرأة ليس من شأنكم".

وأرفقت بيلا تغريداتها بمجموعة من الصور التعبيرية والمقالات الصحافية التي تدعم المرأة المحجّبة.

وتأتي تغريدات بيلا حديد، تعقيبا على مقطع مصور تم تداوله مؤخرا عن نزع حجاب الطالبات المسلمات من أجل السماح لهن بدخول المدارس في الهند، وذلك عقب اتخاذ قرار في وزارة التربية والتعليم الهندية بحظر الحجاب.

كما طالبت بعض أساتذة الجامعات، الطلبة المسلمين بالتخلّي عن تحية بعضهم بالسلام والامتناع عن التحدّث باللغة الأوردية التي تعد لغة المسلمين الهنود.