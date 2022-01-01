  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قتلى ومفقودون وتدمير ممتلكات جراء عاصفة وأمطار ضربت البرازيل وأوروبا

السبت 19 فبراير 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتلى ومفقودون وتدمير ممتلكات جراء عاصفة وأمطار ضربت البرازيل وأوروبا



وكالات / سما /

لقي 122 شخصا مصرعهم، بينهم 13 طفلا، بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، فيما لا يزال 117 شخصا في عداد المفقودين.

وأحدثت العاصفة الرعدية المتواصلة لليوم الرابع على التوالي، والتي ضربت مناطق عدة شرق البرازيل فيضانات وسيول وانهيارات أرضية، تركزت في المناطق الجبلية في الولاية المذكورة، وأدت إلى تدمير مئات المنازل السكنية.

كما لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في واحدة من أسوأ العواصف التي تضرب بريطانيا منذ عقود، حيث تسببت رياح العاصفة "يونيس" العاتية بسقوط الأشجار وتطاير الحطام، ما أدى لوفاة امرأة في الثلاثينيات من عمرها في لندن، وشاب في العشرينيات من عمره في مقاطعة هامبشاير، ورجل في الخمسينيات من عمره في ميرسيسايد.

كما لقي خمسة أشخاص مصرعهم في أماكن أخرى في أوروبا، وأدت العاصفة لإغلاق المدارس، وإلغاء 436 رحلة جوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة جراء الرياح القوية المصاحبة لها، وتدمير الأسطح، وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان.

وفي هولندا، تسبب سقوط أشجار نتيجة العاصفة بمقتل 3 أشخاص، فيما أعلنت السلطات المحلية أن شخصين لقيا مصرعهما بسبب سقوط شجرتين في المدينة، وثالثا في منطقة ديمن القريبة.

وفي ألمانيا، أدت العاصفة لمقتل شخصين في شمال الراين وفي منطقة ويستفاليا غربي البلاد، أحدهما جراء حادث سير وقع بسبب الرياح قوية.

وفي بلجيكا، أطاحت الرياح العاتية برافعة لتسقط على سطح إحدى المستشفيات، أما في أيرلندا، ذكرت الشرطة أن رجلا يبلغ من العمر (60 عاما) قتل جراء سقوط شجرة، فيما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 80 ألف منزل.

كما أدت العاصفة إلى جرح 11 شخصا في فرنسا وانقطاع التيار عن قرابة 130 ألف منزل شمال البلاد.

#قتلى #البرازيل #أوروبا #عاصفة

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: لهذا السبب.. لم يعد السنوار معنياً اليوم بما يحدث في الشيخ جراح

الاعلام الاسرائيلي يتحدث عن تفاصيل رحلة المسيّرة "حسّان"

مقتل مواطنة على يد زوجها بغزة

الإعلام الحكومي يُصدر بيانًا بشأن أراضي المندوب في قطاع غزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

رئيس جمهورية دونيتسك: للأسف الوضع في دونباس يتجه إلى الحرب

من "الخردة".. فلسطيني يحقق شغفه ويصنع "مركبة"رباعية الدفع (صور)

الأخبار الرئيسية

بوتين

الرئيس بوتين أمر ببدء تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة

الصحة : 19 حالة وفاة و1255 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

صحيفة عبرية : نتمنى ألا تنتهي الأمطار الغزيرة على غزة بصواريخ على "تل أبيب"

مدينةٌ لا يطّلع عليها أحد: آثار غزة... «كان صرحاً من خيال فهوى»

البنتاغون: 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية

الاتصالات الفلسطينية