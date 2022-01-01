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لبنان: لا اتفاق نهائي بعد على أي خط بموضوع ترسيم الحدود مع إسرائيل

السبت 19 فبراير 2022 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: لا اتفاق نهائي بعد على أي خط بموضوع ترسيم الحدود مع إسرائيل



بيروت / سما /

قالت وزارة الخارجية اللبنانية، إنه لا يوجد اتفاق نهائي بعد على أي خط بموضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وفي تصريح له، قال وزير الخارجية اللبناني ​عبد الله بو حبيب​: "نريد 860 كلم مربع، ولن نقبل بأقل من هذا، ونريد أن نلحق بمصالحنا في هذه المنطقة التي يبدو أنها غنية بالغاز".

وأوضح أنه "كان هناك عرض شفهي من الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أموس هوكشتاين، ولم يعطنا عرضا كتابيا، ولا زلنا نتفاوض، ومتفقين بأن لا نتحدث عن العرض، ولذلك أقول ليس هناك شيء ثابت، لكن لن نأخذ أقل من الخط 23"، معتبرا أن "عرض هوكشتاين كان أكثر إيجابا من العروض السابقة".

وقال بو حبيب: "لا يوجد أي اتفاق نهائي على أي خط، ونحن نتبع مصالحنا أينما كانت، ولا اتفاق نهائي بعد، والمفاوضات لا تزال سارية ولن نقبل أقل من 860 كلم مربع، ولن نأخذ أقل من الخط 23".

من جهة أخرى، لفت بوحبيب بشأن جواب لبنان عن المبادرة الكويتية، إلى أن "كل قرارات الأمم المتحدة تحتاج إلى آلية، وبالتالي نحن بحاجة إلى آلية دولية وإقليمية تساعدنا على تنفيذ القرار 1559، فنحن لا نريد حربا أهلية ثانية".

#الخارجية اللبنانية #إسرائيل #ترسيم الحدود

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