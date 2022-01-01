مقتل محام في إطلاق نار في قرية المزرعة بالداخل المحتل

الناصرة/سما/

قتل المحامي حسين عوض، في الأربعينيات من عمره، متأثراً بجروحه الخطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة المزرعة، قبيل منتصف ليل الجمعة – السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغاً الساعة 23:32 حول إصابة رجل في حادث عنف قرب المسجد في المزرعة، وقد أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته".

وفتحت الشرطة ملفًا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وجاءت هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل الشاب طاهر الشرفي، في الثلاثينات من عمره، بإطلاق نار في مدينة يافا.