"حزب الله": طائرتنا المسيرة نفذت مهمة لمدة 40 دقيقة في فلسطين المحتلة

بيروت/سما/
أكد "حزب الله" اللبناني أن الطائرة المسيرة التي أقر الجيش الإسرائيلي بفشله في إسقاطها اليوم الجمعة تابعة له ونفذت مهمة استطلاعية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الحزب في بيان: بتاريخ اليوم الجمعة الواقع فيه 18-2-2022 أطلقت المقاومة الإسلامية الطائرة المسيرة "حسّان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وجالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة استطلاعيّة امتدّت على طول 70 كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة،
وأضاف 'وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة بعد أن نفذت المهمة المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو الموجودة والمتبعة.