  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله": طائرتنا المسيرة نفذت مهمة لمدة 40 دقيقة في فلسطين المحتلة

الجمعة 18 فبراير 2022 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله": طائرتنا المسيرة نفذت مهمة لمدة 40 دقيقة في فلسطين المحتلة



بيروت/سما/

أكد "حزب الله" اللبناني أن الطائرة المسيرة التي أقر الجيش الإسرائيلي بفشله في إسقاطها اليوم الجمعة تابعة له ونفذت مهمة استطلاعية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الحزب في بيان:  بتاريخ اليوم الجمعة الواقع فيه 18-2-2022 أطلقت المقاومة ‏الإسلامية الطائرة المسيرة "حسّان" داخل الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة وجالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة ‏استطلاعيّة امتدّت على طول 70 كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة،

وأضاف 'وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة بعد أن نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة. ‏

#حزب الله #لبنان #فلسطين المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

زاخاروفا تكشف سبب طرد نائب السفير الأمريكي من روسيا

أسعار صرف العملات

بالفيديو: الإعلام العبري يسلط الضوء على تدريبات حزب الله في الثلوج .. هذا ما قاله

طالع: البيان الختامي لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

بايدن يقطع رحلته إلى أوهايو : "هناك شيء بسيط يحدث في أوروبا الآن"

مسؤول إسرائيلي في ملف الأسرى يكشف كواليس فشل التوصل لصفقة تبادل مع حماس

تضغط على دول عربية.. مصادر : إسرائيل تقود حملة كبيرة ضد حماس لتصنيفها “إرهابية”

الأخبار الرئيسية

الاحتلال

فيديو: الاحتلال يقمع مسيرة سلمية أمام حي الشيخ جراح ويعتدي على المشاركين

13 حالة وفاة و 2545 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

السنوار

يديعوت: لهذا السبب.. لم يعد السنوار معنياً اليوم بما يحدث في الشيخ جراح

غغ

"اسرائيل اليوم": يتعاظم التخوف من الاشتعال في قطاع غزة

غزة

الإعلام الحكومي يُصدر بيانًا بشأن أراضي المندوب في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية