فلسطين تشارك في مهرجان الساقية الدولي الـ19 للخدمات الثقافية بالقاهرة

القاهرة/سما/

شاركت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة في مهرجان ساقية الصاوي الدولي الـ 19 للخدمات الثقافية، بمشاركة 12 دولة أجنبية ومركزا ثقافيا، وبحضور عدد من الدبلوماسيين الأجانب والإعلاميين والجاليات المختلفة وطلبة الجامعات بمصر.

وثمن مؤسس الساقية محمد الصاوي مشاركة فلسطين في هذه الفعالية، خاصة أنها الدولة العربية الوحيدة المشاركة التي تميزت بعرضها الثقافي والتراثي من أجل نشر وتعزيز الهوية الفلسطينية، مضيفا أن الهدف من إقامة هذا المهرجان هو نقل الثقافات بين الدول بشكل يعكس الهدف من الدبلوماسية الشعبية في أبسط أشكالها سواء في العرض أو الملابس أو اللوحات الموسيقية إضافة إلى المأكولات التي تتميز بها كل دولة.

واشتمل الجناح الفلسطيني الذي أشرف عليه مدير المركز الإعلامي بالسفارة سلسبيل بسيسو، ومسؤول العلاقات الثقافية نورهان المسارعي، على عرض مطبوعات وإصدارات تتعلق بمعاناة شعبنا إضافة إلى الهوية الفلسطينية.

من جانبه، أبدى الحضور إعجابهم بمشاركة فلسطين خاصة المطرزات التراثية الفلسطينية والصور واللوحات المعروضة التي تسلط الضوء على قضايا تهويد القدس ومعاناة الأسرى والاستيطان، وعرض الدبكة التي قدمته فرقة كنعان للثقافة والفنون، حيث تبادلوا ارتداء الأثواب التراثية والتقاط الصور التذكارية بها، وتم توزيع هدايا رمزية وصور تذكارية على الجمهور تعزز الانتماء لعدالة القضية الفلسطينية.

يذكر أن مهرجان الساقية للخدمات الثقافية هو ملتقى سنوي ثقافي تشارك فيه الدول والسفارات والوحدات الثقافية المحلية والأجنبية والحكومية والأهلية والخاصة لعرض إنجازاتها وبرامجها الثقافية، وتقدم خلاله مختلف العروض التثقيفية التعريفية لكل بلد.