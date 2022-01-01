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تسجيل 15297 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اسرائيل

الجمعة 18 فبراير 2022 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 15297 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

 اعلنت وزارة الصحة الإسرائيليّة اليوم الجمعة، عن تشخيص 15297 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة وذلك بعد اجراء 93,671 فحصا كانت نسبة الفحوصات الايجابية منها 16.33%، وأشارت معطيات الوزارة الى ارتفاع عدد المرضى في الحالات الخطيرة اذ وصل الى827 مريضًا.

وذكرت المعطيات انه في اسرائيل يوجد 152,503 اصابة نشطة، وأشارت المعطيات إلى أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة بلغ 3,517,258 بينها 9,800 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 4,459,073 تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح وإن708,952 تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح.

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