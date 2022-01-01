اسرائيل: صفارات الانذار بالجليل ناجمة عن محاولة اعتراض طائرة مسيرة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، سماع دوي صفارات الإنذار عدة مرات في مناطق الجليل الأعلى.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه" عقب انطلاق صفارات الإنذار، طائرة مسيرة عبرت الأجواء الإسرائيلية قادمة من لبنان، وتم اطلاق صواريخ من القبة الحديدية، واستنفار سلاح الجو وطائرات الهليكوبتر، التفاصيل قیدا لفحص".

بدورها أشارت القناة ال12 العبرية، إلى أن" سماع دوي أصوات انفجارات في الجليل الأعلى، ناجم عن قيام جيش الاحتلال بمحاولة اعتراض طائرة مسيرة اخترقت الأجواء".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم إسقاط الطائرة المسيرة، علما ان هذه هي المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار شمال أراضي 48 منذ عام 2006.