وفاة الفنانة التشكيلية الاردنية منى السعودي

وكالات - سما-

توفيت في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس الأربعاء، النحاتة والفنانة التشكيلية الأردنية منى السعودي عن عمر يناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

ودرست السعودي فنون النحت في العاصمة الفرنسية باريس، واشتهرت منحوتاتها بارتباطها بالإنسان والمكان معًا، وهي تعد واحدة من أبرز النحاتات في العالم العربي.

وأقامت عشرات المعارض في عدد من عواصم العالم، ولها منحوتة مشهورة اسمها /هندسة الروح/ تقف أمام معهد العالم العربي في باريس، كما استلهمت عددًا من أعمالها الفنية في النحت والرسم من وحي شعر الشاعر الراحل محمود درويش والشاعر أدونيس وغيرهم.

كما أصدرت الراحلة كتابًا في العام 2007 بعنوان /أربعون عامًا من النحت/ ومجموعتين شعريتين هما رؤيا أولى ومحيط الحلم.