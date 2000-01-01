  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

وفاة الفنانة التشكيلية الاردنية منى السعودي

الجمعة 18 فبراير 2022 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنانة التشكيلية الاردنية منى السعودي



وكالات - سما-

توفيت في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس الأربعاء، النحاتة والفنانة التشكيلية الأردنية منى السعودي عن عمر يناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

ودرست السعودي فنون النحت في العاصمة الفرنسية باريس، واشتهرت منحوتاتها بارتباطها بالإنسان والمكان معًا، وهي تعد واحدة من أبرز النحاتات في العالم العربي.
وأقامت عشرات المعارض في عدد من عواصم العالم، ولها منحوتة مشهورة اسمها /هندسة الروح/ تقف أمام معهد العالم العربي في باريس، كما استلهمت عددًا من أعمالها الفنية في النحت والرسم من وحي شعر الشاعر الراحل محمود درويش والشاعر أدونيس وغيرهم.
كما أصدرت الراحلة كتابًا في العام 2007 بعنوان /أربعون عامًا من النحت/ ومجموعتين شعريتين هما رؤيا أولى ومحيط الحلم.

الأكثر قراءة اليوم

راصد يكشف تفاصيل المنخفض الجوي القادم

بعد حديث لافروف.. موسكو توجه "ضربة دبلوماسية" لواشنطن

زاخاروفا تكشف سبب طرد نائب السفير الأمريكي من روسيا

(مرفق الرابط).. تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر فبراير 2022

قناة عبرية تكشف تفاصيل مثيرة عن ما وراء نقل هندوراس سفارتها إلى القدس

بالفيديو: الإعلام العبري يسلط الضوء على تدريبات حزب الله في الثلوج .. هذا ما قاله

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

مسؤول إسرائيلي في ملف الأسرى يكشف كواليس فشل التوصل لصفقة تبادل مع حماس

20220218122531

جيش الاحتلال: صافرات الإنذار تدوي إثر دخول طائرة مسيرة "الأجواء الإسرائيلية"

غزة : 5 وفيات و1603 إصابات بكورونا

تضغط على دول عربية.. مصادر : إسرائيل تقود حملة كبيرة ضد حماس لتصنيفها “إرهابية”

GYONN

بالفيديو: الإعلام العبري يسلط الضوء على تدريبات حزب الله في الثلوج .. هذا ما قاله

الاتصالات الفلسطينية