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شاهد الفيديو : كمين لجنود الاحتلال بالضفة يثير موجة من السخرية

الجمعة 18 فبراير 2022 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الفيديو : كمين لجنود الاحتلال بالضفة يثير موجة من السخرية



القدس المحتلة / سما /

أثار كمين لجنود الاحتلال نصبوه في فناء منزل في نابلس للايقاع بالشبان الفلسطينيين موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.


ونشر الصحفي، معتصم سقف الحيط مقطعا على صفحته يظهر فيه عدد من جنود الاحتلال يختبئون خلف جدار في ساحة أحد المنازل خلال اقتحامهم منقطة النبي صالح، بمدينة نابلس، بهدف الإيقاع بشبان فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت في المكان.


وفاجأ سقف الحيط جنود الاحتلال بكاميرته كاشفا عن مكان الكمين، وهو يردد قائلا: "اطلع من بين الخبيزة.. كاشفك"، ما اضطرهم إلى الانسحاب من المكان، فيما ردد أحدهم كلمة "ليخ" بالعبرية، والتي تعني "اذهب"، مخاطبا الصحفي سقف الحيط.

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