بايدن يقطع رحلته إلى أوهايو : "هناك شيء بسيط يحدث في أوروبا الآن"

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه بحاجة إلى الإسراع بالعودة إلى واشنطن من رحلته إلى أوهايو، موضحا سبب ذلك بـ "حدوث أشياء صغيرة في أوروبا".

وقال بايدن خلال خطاب ألقاه في دعم مبادرات البنية التحتية الخاصة به في مدينة لورين بولاية أوهايو: "أبلغوني أن الوقت قد حان للمغادرة.. لم أكن أخطط للمغادرة قريبا..هناك شيء بسيط يحدث في أوروبا الآن".

بدوره قال مسؤول في البيت الأبيض: "الرئيس بايدن سيتحدث مع قادة الدول عبر الأطلسي في مكالمة هاتفية بعد ظهر غد حول حشد القوات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا والجهود المستمرة لمتابعة الردع والدبلوماسية".

من جهته قال مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إنه سيشارك يوم الجمعة في اجتماع ينظمه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رؤساء دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لمناقشة الوضع حول أوكرانيا.

وقال موقع رئيس الوزراء الكندي على الإنترنت في بيان: "رئيس الوزراء سيحضر اجتماعا ينظمه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لمناقشة موضوع أوكرانيا"