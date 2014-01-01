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مهربو المخدرات من سوريا الى الأردن يستعينون بطائرات مسيرة

الخميس 17 فبراير 2022 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهربو المخدرات من سوريا الى الأردن يستعينون بطائرات مسيرة



عمان/سما/

أعلن الجيش الأردني أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية، أصبحت بواسطة الطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.


العقيد زيد الدباس من قيادة المنطقة العسكرية الشرقية قال بحسب صحيفة "الرأي" الأردنية: "الشيء الأخطر الذي لمسناه مؤخرا هو وجود مجموعات مسلحة مرافقة لمجموعات التهريب، تستخدم، في عملياتها، سيارات مجهزة تجهيزا بشكل عال بالإضافة إلى طائرات مسيرة".


وأضاف: "كما انه تم رصد تنفيذ عمليات تسلل وهمية لغايات التمويه، لتنفيذ عمليات حقيقة في ذات الوقت بمواقع أخرى، مؤكدا جاهزية المرتبات للتعامل مع أي عملية تسلل وتهريب".

وقال: "منذ الحصول على المعلومات تم مشاركتها مع الأشقاء في الجانب السوري وكان هناك لقاءات على جميع المستويات في العاصمة عمان وعلى المعبر الحدودي".


بدوره، وعن الطائرات المسيرة، أوضح العقيد الركن يوسف الدهام "أن الطائرات المسيرة التي يستخدمها المهربين لا تستطيع نقل حمولة كبيرة جدا، حيث لا تتجاوز الحمولة كيلو غرام الواحد"، مؤكدا "إحباط جميع عمليات التهريب خلال فترة (كانون الثاني وشباط)".

#المخدرات #الاردن #سوريا

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