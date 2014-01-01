الكرملين يرد على تصريح بايدن حول "مهاجمة روسيا أوكرانيا في الأيام القريبة"

الكرملين/سما/

انتقد الكرملين تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي تحدث اليوم الخميس عن استعداد روسيا لشن هجوم على أوكرانيا في الأيام القريبة، مؤكدا أن مثل هذه التعليقات تؤجج التوتر.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، ردا على بايدن: "للأسف يستمر تأجيج التوتر من خلال مثل هذه التصريحات".

وفي وقت سابق من الخميس زعم بايدن قبل مغادرته البيت الأبيض إلى أوهايو أن هناك مؤشرات على أن روسيا ستهاجم أوكرانيا "خلال الأيام القريبة"، معتبرا أن خطر اندلاع حرب "عال جدا".

وتدعي الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو بإصرار بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.