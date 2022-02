صورة: وزارة الدفاع البريطانية تكشف 7 محاور "للغزو الروسي"

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الخميس، أن معلوماتها الاستخباراتية تفيد بأن الجيش الروسي لديه الإمكانية لغزو أوكرانيا دون سابق إنذار.



وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا لديها بوجود عسكري كبير، يمكنه شن غزو دون سابق إنذار.

ونشرت وزارة الدفاع رسما توضيحيا لمحاور الغزو المحتمل إلى روسيا.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG