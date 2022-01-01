قناة عبرية تكشف تفاصيل مثيرة عن ما وراء نقل هندوراس سفارتها إلى القدس

القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة "12" الإسرائيلية أنّ رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرنانديز، الذي ألقي القبض عليه الليلة قبل الماضية بسبب دوره في تجارة المخدرات؛ أكد أنه تلقى تعهداً من الحكومة الإسرائيلية الحالية باستخدام نفوذها لمنع تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ونقل عميت سيغل، المعلّق السياسي للقناة، عن الوزير الإسرائيلي إيلي أفيدار الذي شارك قبل عدة أشهر في افتتاح السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الهندوراسية تيغوسيغالبا، أنّ هرنانديز اشتكى له من أنّ إسرائيل أخلت بتعهدها بالعمل على منع تسليمه للولايات المتحدة، حيث أشار إلى أنه وافق على نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة مقابل التزام الحكومة الإسرائيلية بذلك.



وبحسب سيغل، فقد نفت الحكومة الإسرائيلية أن تكون قد قدمت أي تعهد من هذا القبيل للرئيس الهندوراسي السابق، الذي اعتقلته أجهزة بلاده الأمنية في خطوة يرجح أنها مقدمة لتسليمه إلى الولايات المتحدة