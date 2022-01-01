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الأردن: سنتصدى لأي محاولة إسرائيلية لتغيير الوضع القائم في القدس

الخميس 17 فبراير 2022 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: سنتصدى لأي محاولة إسرائيلية لتغيير الوضع القائم في القدس



عمان/سما/

 قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إنه سيتم التصدي لأي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

وأكد، خلال لقاء وجهاء وفعاليات شعبية ورسمية في محافظة الكرك، أن الأردن متمسك بثوابته إزاء القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقال: "إن الأردن سيتصدى لأي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس".

من جهة أخرى، أكد الخصاونة أن الحكومة ستستمر بتثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهرين الحالي والمقبل، رغم الارتفاع الكبير لأسعار النفط عالميا.

#الأردن #القدس المحتلة

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