صحيفة: فلسطيني يرفع دعوى بأستراليا لتغيير سياستها من "إسرائيل"

قام فلسطيني يعيش في أستراليا، برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، بسبب التمييز ضد الأستراليين من أصول فلسطينية، لا سيما بما يتعلق بالانتقادات الحقوقية للاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته ضد الفلسطينيين، وبسبب الانحياز في السياسة الخارجية للبلاد لصالح إسرائيل.

والفلسطيني يدعى ناصر مشني، وهو محام، يقول إنه يسعى من خلال جهده القانوني إلى فرض تغيير في السياسة الخارجية الأسترالية بشأن التعامل مع الانتقادات الحقوقية لإسرائيل، لأن ذلك ينعكس سلبا على المواطنين في الداخل، ويدفع بالكراهية ضد الفلسطينيين والتمييز ضدهم.



The Australian Human Rights Commission will investigate a racial discrimination complaint against the federal government that accuses it of advocating on behalf of Israel: https://t.co/hhzjP5a2PB