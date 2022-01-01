تقرير إسرائيلي : نصر الله سافر سرا إلى طهران قبل شهرين

القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، زار طهران قبل شهرين سرا، وناقش مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني إمكانية مهاجمة إسرائيل لطهران.

وذكر التقرير أن "الإيرانيين أرادوا ضمانا لرد من حزب الله في حال هاجمت إسرائيل المنشآت النووية في إيران، للتأكد من أنه في حال تعرضها لهجوم، فإن نصر الله سيرد".

وكان نصرالله أعلن يوم أمس أن "حزب الله لديه القدرة على تحويل آلاف الصواريخ الموجودة لديه إلى صواريخ دقيقة، وبدأنا في تصنيع المسيرات"، مضياف: "لبنان ليس بحاجة إلى إيران في هذا الشأن واللي بدو يشتري أهلا وسهلا".