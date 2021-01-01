صور فضائية تكشف عن جسر بوتين السري ..تفاصيل غامضة وسرية وخطة عسكرية لمباغتة أوكرانيا

وكالات

كشفت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية أن أقمارًا الصناعية رصدت ما بدا أنه جسر سري، فوق أحد الأنهار في بيلاروسيا القريبة من أوكرانيا.

وعلقت الصحيفة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إنه أمر بسحب جزئي للقوات من الحدود مع أوكرانيا، لكن الصور الفضائية تقدم صورة أكثر تعقيدا للتعزيزات العسكرية الهائلة التي تهدد أوكرانيا.

وأوضحت أن صورا التقطتها شركة تصوير تجارية تظهر أن موسكو بنت جسرا عائما، الثلاثاء، على نهر بريبيات القريب من الحدود الروسية البيلاروسية. ويقع الجسر بالقرب من المنطقة المحظورة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل الذي انفجر عام 1986.

ويأتي هذا التطور في وقت تسيطر حالة التأهب على القوات الأوكرانية وحلف الناتو، وسط إشارات متضاربة حول تعزيز الحشد الروسي على حدود أوكرانيا، الأمر غير مسبوق منذ عقود.

ويخشى المحللون أن يكون الجسر أحد الطرق العديدة المحتملة التي ستسلكها القوات الروسية، المنتشرة حاليا في بيلاروسيا، نحو الأراضي الأوكرانية.

ولاحظ الباحث المتخصص في الشأن العسكري الروسي، روب لي، دخول وحدات الهندسية ومعدات بناء الجسور إلى بيلاروسيا، مطلع فبراير الجاري.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية أن القوات الروسية التي تشارك في مناورات حالية في بيلاروسيا، نفذت عملية عبور حاجز مائي في نهر بريبيات.

والجسر الجديد في بيلاروسيا ليس التطور الوحيد الذي رصدته الأقمار الاصطناعية، هذا الأسبوع، فبينما أظهرت بعض الصور على الأقل تراجع الحشد العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم، تظهر الصور التي التقطت في مكان آخر في المنطقة أن موسكو وسعت من انتشارها.

من جانبها، نشرت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، مقاطع فيديو تظهر عودة دبابات إلى قواعدها بعد الانتهاء من مناورات في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من الأراضي الأوكرانية عام 2014.

وذكرت وكالة "رويترز" أن وزارة الدفاع الروسية نشرت فيديو يظهر ما قالت إنها قوات ومعدات عسكرية من قوة دباباتها الخاصة بالمنطقة العسكرية الغربية، وهي تعود إلى قواعد انتشارها الدائمة بعد تدريبات.

وقالت الوزارة إن الدبابات والعربات المدرعة ستقطع حوالى 1000 كيلومتر عبر خطوط السكك الحديدية.

وكانت روسيا أعلنت قبل يومين بدء سحب جزئي للقوات المتمركزة على حدور أوكرانيا، لكن الغرب شكك في هذه التصريحات.

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا إن روسيا لم تسحب عمليا قواتها عن الحدود، بل عملت على تعزيزها.