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محكمة روسية تفرض غرامة مالية على "جوجل"

الخميس 17 فبراير 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة روسية تفرض غرامة مالية على "جوجل"



وكالات / سما /

فرضت محكمة روسية يوم الخميس، على عملاق الإنترنت، شركة "غوغل" (Google) غرامة مالية جديدة، وذلك لرفضها حذف محتوى محظور.

وقالت زولفيا جورنشوك، السكرتيرة الصحفية لمحكمة منطقة تاغانسكي في موسكو، إن قاضي الصلح في منطقة تاغانسكي في العاصمة الروسية فرض على "غوغل" غرامة إدارية قدرها 3.5 مليون روبل (حوالي 46 ألف دولار).

وأضافت أن المخالفة فرضت لارتكاب "غوغل" مخالفة إدارية بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 من قانون المخالفات الإدارية لروسيا.

وهذه ليست الغرامة الأولى التي تفرض ضد "غوغل" (Google)، حيث تم في وقت سابق فرض غرامات لعدم إزالة المحتويات المحظورة في روسيا، بما في ذلك محتوى يتضمن دعوات للتطرف، فضلا عن رفض "غوغل" توطين البيانات الشخصية للروس على خوادم في روسيا.

#محكمة روسية #جوجل #غرامة مالية

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