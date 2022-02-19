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تحديد موعد انطلاق مرحلة إياب الدرجتين الممتازة والاولى وبطولة الكأس

الخميس 17 فبراير 2022 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد موعد انطلاق مرحلة إياب الدرجتين الممتازة والاولى وبطولة الكأس



غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن الموعد الرسمي لانطلاق مرحلة إياب دوري درجتي الممتازة والأولى، وبطولة كأس المحافظات الجنوبية .

وحدد اتحاد كرة القدم يوم الخامس من شهر مارس المقبل، موعداً لانطلاق مرحلة الإياب، ويتوقف النشاط الرياضي خلال شهر رمضان، ابتداءً من تاريخ 2022/03/29م، على أن يتم استئناف الدوري "ممتازة + أولى" يوم السبت 2022/05/07م.

كما حدد بداية بطولة الكأس بعد نهاية بطولة الدوري العام بجميع درجاته، مع العلم أن الأسبوع العاشر من دوري الثانية سيبدأ في 2022/02/19 م وينتهي دوري الثانية في 2022/03/29م .

وحدد الاتحاد موعد فترة القيد الشتوي، في الفترة ما بين 2022/02/19م وحتى 2022/03/01م، متمنيا التوفيق لجميع الفرق المشاركة في المسابقات.

مواجهة التحديات

وتواجه المنظومة الكروية في قطاع غزة، تحدياً كبيراً هوم عودة ظاهرة الشغب وتجاوزاتها المتكررة، تجاه أعضاء المنظومة وخاصة الحكام، وهو ما يشكل معضلة يجب حلها، ووضح حداً ينهي كل هذه السلبيات .بعض الأمور المثيرة للجدل، التي تحدث كأخطاء الحكام والقرارات الصعبة، وتدني المستوى الفني وتغيير المدربين، وتراجع مستوى بعض اللاعبين، والصعوبات المادية التي تواجه الأندية، وجهل العديد من المدربين واللاعبين بالقوانين، إلا أن ما يحدث في المدرجات لا يمكن القفز عنه أو تقزيمه، فالجماهير تجرأت كثيرا وتجرأت أكثر وأصبحت السمة الغالبة لمباريات الأندية .

ويطالب العديد من المتابعين والنقاد، أن يقف الكل عند مسؤولياته، وخاصة أجهزة حفظ النظام، المطالب بالضرب بيدٍ من حديد، لقمع هذه الظاهرة السلبية من جذورها، عطفا على أن كل يطالب اتحاد كرة القدم بعدم التهاون مع أي من الجماهير، مهما كان اسم وتاريخ ناديها، وعدد جماهيرها .

#اتحاد الكرة #دوري الممتازة #غزة #الدرجة الاولى #بطولة الكأس

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