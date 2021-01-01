إنتصارات مهمة لشقبا وإذنا ودورا وكفر جمّال وعقّابا لكرة الطائرة

الضفة المحتلة / سما /

حقق فريق شقبا فوزاً مستحقاً على مجدل بني فاضل (3/1) بواقع: 23/25، 25/18، 25/22، 25/18 لينفرد بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين.

جاء ذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية من دوري المناطق بالكرة الطائرة، والمستمر برعاية "صالات فرح الملكية" وفي اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة عزون بقلقيلية.

وعلى الصالة ذاتها، وضمن منافسات المجموعة الثالثة، فاز كفر جمّال على مادما (3/1) بواقع: 27/29، 28/26، 25/22، 25/20، بينما تغلب عقابا على مسحة (3/0) الأشواط: 25/18، 25/14، 25/14.

وضمن المجموعة الأولى على صالة أبو عمار الشبابية في بيت لحم، فاز دورا على بتير (3/0) بينما اجتاز إذنا منافسه أبو نجيم (3/2) بعد مباراة صعبة، ليتصدر المجموعة برصيد 5 نقاط.