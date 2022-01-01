ريال مدريد يتخذ خطوة مثيرة نحو هالاند

وكالات / سما /

أكدت التقارير الصحفية الأخيرة بأن ريال مدريد بدأ بتسريع عملية مفاوضاته الخاصة بضم النجم النرويجي إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند، حيث يريد تطبيق خطة فلورنتينيو بيريز للفوز بالصفقة قبل مانشستر سيتي وبرشلونة.

حتى الآن يبدو بأن رئيس النادي الأبيض متأكد تماماً من التوقيع مع كيليان مبابي في الصيف، لكن في النادي الأبيض لديهم معرفة كذلك بالشكوك الرياضية التي تساور اللاعب الفرنسي بشأن الذهاب إلى البرنابيو.

ولذلك قام فلورنتينو بيريز بتسريع الجهود المبذولة للتوقيع مع هالاند، وكشفت صحيفة ماركا بأن الريال قدم بالفعل عرضه الأخير إلى هالاند ووكيله أعماله، وهناك اقتناع بالقدرة على جلب المهاجم العملاق إلى مدريد.

يريد الريال أن يكون أسرع من الأندية الأخرى الطامعة في الحصول على خدمات اللاعب، ويُعتقد بأن لديه بالفعل موافقة اللاعب على الانتقال إلى الدوري الإسباني وتفضيل اللوس بلانكوس.

أضاف المصدر ذاته بأنه يمكن حسم مستقبل هالاند بشكلٍ نهائي خلال شهر مارس، حيث يجب على المهاجم إبلاغ بوروسيا دورتموند بنيته بالرحيل في الأسابيع المقبلة.

يعتقد ريال مدريد بانه يحتاج إلى رأس حربة صريح من المستوى الأعلى بسبب تقدم عمر كريم بنزيما، وسيكون إلى جانب مبابي ثنائي قادر على حمل النادي الأبيض لما يقرب من عقد من الزمان.