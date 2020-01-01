  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أتلتيكو يفرط في مباراته المؤجلة ويسقط أمام متذيل الترتيب

الخميس 17 فبراير 2022 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو يفرط في مباراته المؤجلة ويسقط أمام متذيل الترتيب



وكالات / سما /

فرط أتلتيكو مدريد، في مباراته المؤجلة من المرحلة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بسقوطه على أرضه أمس الأربعاء، أمام متذيل الترتيب، ليفانتي، بنتيجة 0-1.

وبعد فوزه الدراماتيكي المجنون السبت الماضي على خيتافي 4-3 في لقاء شهد شوطه الأول ستة أهداف بالتساوي بين الفريقين، وحسم بهدف في الدقيقة 89، كانت الفرصة قائمة تماما أمام أتلتيكو لتحقيق فوزه الثاني تواليا والـ12 هذا الموسم على حساب ضيف يعاني الأمرين هذا الموسم.

ولكن ليفانتي فاجأ الجميع، وتغلب على الأتلتيكو، حامل اللقب، بهدف حمل توقيع غونزالو ميليرو، في الدقيقة 54.

وواصل أتلتيكو بذلك عجزه عن تحقيق أي فوز على ليفانتي للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، حيث يرجع آخر انتصار له على منافسه إلى 23 يونيو 2020.

وبعد هذا الفوز، رفع ليفانتي رصيده إلى 14 نقطة، لكنه استمر في ذيل الترتيب بفارق 10 نقاط خلف مراكز الأمان.

في المقابل، تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 39 نقطة، ليبقى في المركز الخامس.

#أتلتيكو مدريد #ليفانتي #الدوري الإسباني

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على تصريحات نصر الله

ماذا يريد بوتن من أوكرانيا ؟.. 4 أسئلة ضرورية لفهم ما يحدث

اتفاقية لاستقدام 10 آلاف عامل وخريج فلسطيني للعمل بليبيا

وفق هذه الشروط .. العمل بغزة: عدد كبير من تصاريح العمل بالداخل ستصدر قريبا

فيديو يُظهر كلباً إسرائيلياً ينهش فلسطينياً خلال اعتقاله

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

نصرالله: بدأنا بتصنيع المسيّرات ولدينا قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا إلى صواريخ دقيقة

الأخبار الرئيسية

22022162267253

شاهد الفيديو: تقرير يكشف كيفية تنكّر المستوطنين لاقتحام الأقصى

الصحة: 7 حالات وفاة و 1249 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

شيخ

مصادر : حماس و"إسرائيل" غير معنيتين بالتصعيد رغم الأحداث في الشيخ جراح

كارين

أستراليا تعتزم تصنيف حركة حماس "منظمة إرهابية"

دمشق

عدوان اسرائيلي على دمشق

الاتصالات الفلسطينية