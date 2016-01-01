تنطلق غداً.. 3 قمم عربية تشعل جولة دوري أبطال أفريقيا

وكالات / سما /

تنطلق غدًا الجمعة، منافسات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بمواجهات من العيار الثقيل.

وتشهد الجولة 3 صدامات عربية مثيرة تبدأ بلقاء الهلال السوداني ضد الأهلي المصري في المجموعة الأولى، كما يلعب وفاق سطيف الجزائري مع ضيفه الرجاء المغربي في المجموعة الثانية، ويلتقي شباب بلوزداد الجزائري منافسه الترجي التونسي بالمجموعة الثالثة.

الهلال والأهلي

تتجه الأنظار بلا شك لمتابعة ديربي وادي النيل بين الهلال والأهلي في قمة مصرية سودانية تستحق المتابعة غداً الجمعة على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وتبدو الأجواء مشتعلة قبل هذه المواجهة خاصة أن الاتحاد الأفريقي "كاف" رفض حضور الجماهير رغم موافقته في البداية على حضور 15 ألف مشجع للهلال، والذي هدد بدوره بالانسحاب، وعدم خوض اللقاء في حالة تفعيل قرار عدم الحضور الجماهيري.

ويفتتح الأهلي حامل اللقب بقيادة مدربه بيتسو موسيماني مشوار مرحلة المجموعات بتلك المواجهة، بعد تأجيل لقاء الجولة الأولى ضد المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية التي حل بها ثالثاً.

ويخوض الأهلي المواجهة باحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية رغم غياب أبرز نجومه وعلى رأسهم الجنوب أفريقي بيرسي تاو وحارس المرمى محمد الشناوي وأيمن أشرف لأسباب مختلفة.

ويعول الهلال على قدرة البرتغالي جواو موتا المدير الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء صن داونز بالجولة الماضية وخسره الفريق بهدف نظيف.

ويتسلح الهلال بقدرات بعض لاعبيه وخاصة محمد عبد الرحمن بجانب الثنائي الأجنبي النيجيري عبدول أجاجون والمالاوي جيرالد فيري.

ويخوض المريخ مواجهة قوية ضد ماميلودي صن داونز بالقاهرة في رحلة البحث عن تحقيق نتيجة إيجابية للمريخ أمام عملاق جنوب أفريقيا وبطل القارة عام 2016.

وفاق سطيف والرجاء

وتشهد المجموعة الثانية صداماً مثيراً بمثابة ديربي شمال أفريقي بين وفاق سطيف وضيفه الرجاء.

وحقق وفاق سطيف فوزاً مهماً خارج دياره على حوريا الغيني بنتيجة 1-0 وفاز الرجاء بنفس النتيجة على أمازولو الجنوب أفريقي.

ويتطلع وفاق سطيف للاستفادة من خبرات مدربه التونسي نبيل كوكي لتحقيق الفوز على الرجاء، ويعتمد الفريق الجزائري على أبرز لاعبيه أكرم جحنيط قائد الفريق وأحمد كندوسي.

في المقابل، يسعى الرجاء مع مدربه البلجيكي مارك فيلموتس لتحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر مراهناً على تألق قائده محسن متولي بجانب موهبة زكريا الوردي وقدرات الثنائي الكونغولي بيني باديبانجا وكاديما كابونجو.

ويلعب أمازولو على أرضه ضد حوريا الغيني في مواجهة تبدو صعبة على الفريقين بعد الخسارة بالجولة الأولى.

بلوزداد والترجي

وتعرف المجموعة الثالثة أيضاً قمة عربية وديربي آخر في منطقة شمال أفريقيا بين شباب بلوزداد والترجي.

وافتتح الترجي مشواره بفوز عريض برباعية نظيفة على جوانينج جالاكسي بطل بوتسوانا ، ويأمل المدرب راضي الجعايدي استمرار توهج نجمه محمد علي بن رمضان في موقعة بلوزداد.

ويعول شباب بلوزداد على خبرات مدربه البرازيلي ماركوس باكيتا بعد أن تعادل خارج الديار مع النجم الساحلي التونسي بالجولة الأولى.

ويعتمد بلوزداد على لمسات نجومه وتحديداً المهاجم كريم عريبي بجانب شمس الدين نساخ وزكريا دراوي وحسام الدين مرزيق.

ويحل النجم الساحلي ضيفا على جوانينج جالاكسي في مباراة مهمة للفريقين.

الزمالك وتصحيح المسار

ويحل الزمالك ضيفاً على ساجرادا الأنغولي لتصحيح مساره بعد التعادل المخيب على ملعبه أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي في الجولة الأولى.

ويتطلع الزمالك مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج بحصد الفوز خارج الديار أمام ساجرادا الذي أعلن مدربه روكي سابيري التحدي مؤكداً في تصريحات تلفزيونية أنه سيلعب بطريقة هجومية.

ويسعى الوداد المغربي لتعزيز التفوق بعد فوزه في لقاء الجولة الأولى على ساجرادا حين يحل ضيفاً على بيترو أتلتيكو في مواجهة قوية بعد المستوى الذي قدمه الفريق الأنجولي.