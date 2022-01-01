أبرز ردود الفعل الاسرائيلية على تصنيف استراليا حركة حماس "ارهابية"

القدس المحتلة / سما /

احتفت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، بإعلان وزيرة الداخلية الاسترالية كارين أندروز، عزم بلادها تصنيف حركة حماس “منظمة إرهابية”.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بهذه الخطوة، وقال “أشكر صديقي رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون على اتخاذ هذا الإجراء بشأن هذه القضية بعد حوارنا حول هذه القضية المهمة”.

واعتبر بينيت، أن هذه الخطوة مهمة في الكفاح العالمي والدولي ضد “الإرهاب”.

من جهته رحب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، بالخطوة الاسترالية ووصفها بـ “المهمة”، وقال إن هذا الإعلان سيجعل العضوية في حماس أو مساعدتها، بمثابة جريمة ترتكب وفق القانون في البلاد.

من ناحيتها قالت إيليت شاكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إن استراليا اختارت مرة أخرى الجانب الصحيح من التاريخ.

القدس