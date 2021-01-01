فضيحة من العيار الثقيل تطال رجل أعمال سعودي والأمير تشارلز

وكالات

قالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إن شرطة العاصمة لندن فتحت تحقيقا بشأن فضيحة دفع أموال مقابل تكريم مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية رجل أعمال سعودي.وأوضحت الشرطة في بيان صحفي أمس الأربعاء، أن التحقيق بدأ بعد مزاعم بأن "عروض المساعدة قدمت لتأمين التكريم والمواطنة لمواطن سعودي".

وأضافت أنها بدأت تحقيقا بموجب قانون الشرف ومنع الانتهاكات، لعام 1925، مشيرة إلى أن القرار يأتي: "في أعقاب تقييم لخطاب في سبتمبر 2021، يتعلق بتقارير إعلامية تزعم تقديم عروض للمساعدة لتأمين التكريم والمواطنة لمواطن سعودي".

والعام الماضي، زعم تحقيق للصحيفة البريطانية أن الرئيس التنفيذي السابق لجمعية تشارلز الخيرية، مايكل فوسيت، ساعد في ترشيح رجل الأعمال السعودي، محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ، لنيل وسام الإمبراطورية البريطانية"، الذي يعد من أعلى الجوائز التي يمكن منحها لمواطن من خارج الكومنولث.

وتمنح الملكة إليزابيث الثانية مرتبة الشرف سنويا للأشخاص الذين "حققوا إنجازات في الحياة العامة" و "التزموا بخدمة المملكة المتحدة ومساعدتها".

ومؤسسة الأمير تشارلز هي منظمة تقوم بعدد من المشاريع الخيرية لتشارلز، ومقرها في ملكية دومفريز هاوس التاريخية في اسكتلندا، تستخدم كمركز للتعليم والتدريب، بالإضافة إلى دعم الحياة المستدامة. ويجري تشغيله بشكل منفصل عن المكتب الرئيسي للأمير تشارلز في مقر إقامته بكلارنس هاوس.

المصدر: صنداي تايمز