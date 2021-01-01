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مصرع شاب بحادث سير في النقب

الخميس 17 فبراير 2022 12:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب بحادث سير في النقب



النقب/سما/

لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاما، مصرعه، قبيل انتصاف ليل الأربعاء، جراء حادث سير  وقع على شارع رقم 25 بأبو تلول في النقب.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للشاب المصاب، غير أن محاولات الإبقاء على حياته باءت بالفشل لتُعلن وفاته.

وذكرت الشرطة في بيان أن "التحقيق الأولي يشير إلى حادث طرق ذاتي. ولا يزال التحقيق جاريا من قبل فاحص حوادث طرق من منطقة النقب".

ولقي في عام 2021، 363 شخصا مصارعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد المختلفة، بحسب معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) استنادا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية في البلاد، اليوم الأحد.

وتبين أنه من بين الضحايا في العام الماضي، 97 شخصا من عابري سبيل مقارنة بـ81 لاقوا مصارعهم في العام 2020, و86 ضحية من راكبي الدراجات النارية، مقارنة بـ68 لقوا مصرعهم في العام 2020, و56 سائقا شابا مقارنة بـ44 من السائقين الشبان في العام 2020.

ووفقا للمعطيات ذاتها، فإنه في العام 2021 لقي 12 طفلا (من الفئة العمرية 0 - 14 عاما) من المجتمع العربي مصارعهم، و45 من الفتيان والشبان (15 - 24) و11 شخصا من كبار السن من الفئة العمرية (65+). ومن بين الضحايا في المجتمع العربي 17 من المشاة و23 من راكبي الدراجات النارية ودراجات "السكوتر".

#النقب

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