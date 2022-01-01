  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" تزيد كميات الغاز إلى مصر.. وتوقعات بقرب ضخ الغاز المصري إلى لبنان

الأربعاء 16 فبراير 2022 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تزيد كميات الغاز إلى مصر.. وتوقعات بقرب ضخ الغاز المصري إلى لبنان



القدس المحتلة/سما/

تعتزم إسرائيل تزويد مصر بكميات إضافية من الغاز عبر الأردن نهاية الشهر الجاري، في خطوة ربطها البعض بقرب موعد ضخ الغاز المصري إلى لبنان.

وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الموافقة على المسار الجديد الذي يمر عبر الأردن، وقالت إن ما بين 2.5 و3 مليارات متر مكعب من الغاز الإسرائيلي ستُضخّ إلى مصر عبر ذلك المسار في 2022، ورجحت أن تزيد الكمية إلى 4 مليارات متر مكعب في الأعوام المقبلة.


بينما من المقرر أن تضخ مصر الغاز إلى لبنان عبر الأردن أيضا ومن خلال خط أنابيب الغاز العربي.

وخلال مشاركاتها في مؤتمر إيجبس 2022 الذي انتهت فعالياته اليوم الأربعاء، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، إن حكومتها لا تمانع من وصول الغاز الإسرائيلي، المصدّر إلى مصر، إلى لبنان.

يذكر أن لبنان نفى قبل أسبوعين وجود أي نية لاستيراد الغاز الإسرائيلي عبر الأراضي المصرية.

#مصر #لبنان #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

تقرير: اتصالات مصرية مكثفة بعد رصد استعدادات عسكرية بغزة وهذا ما أبلغته القاهرة للفصائل..

أين ذهبت الأموال التي جُمعت لمستشفى خالد الحسن للسرطان ؟ الكيلة تجيب

وفق هذه الشروط .. العمل بغزة: عدد كبير من تصاريح العمل بالداخل ستصدر قريبا

ماذا يريد بوتن من أوكرانيا ؟.. 4 أسئلة ضرورية لفهم ما يحدث

مكالمة مسربة لنجلي مرتضى منصور تهز الشارع المصري

فلسطينية تطالب بمحاكمة 6 ضباط للاحتلال بسبب تعرضها "لاعتداء جنسي"

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

الأخبار الرئيسية

منصور

دعوة اسرائيلية لدعم عباس وفريج لرفضهم تقرير أمنستي

222

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع مبعوثي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

ياسر

فيديو: حمد بن جاسم يكشف سرا خطيرا عن وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على تصريحات نصر الله

بوتين

ماذا يريد بوتن من أوكرانيا ؟.. 4 أسئلة ضرورية لفهم ما يحدث

الاتصالات الفلسطينية