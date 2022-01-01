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استعداد اسرائيلي للتعامل مع هجمات ايرانية بطائرات مسيرة

الأربعاء 16 فبراير 2022 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
استعداد اسرائيلي للتعامل مع هجمات ايرانية بطائرات مسيرة



القدس المحتلة/سما/

ذكر تقرير إسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال "وقوع هجوم بطائرات مُسيرة من إيران" على أهداف إسرائيلية، وسط تقديرات بأن "المحاولات الإيرانية لشن هجوم بواسطة طائرات مُسيرة على أهداف إسرائيلية، ستتواصل".

جاء ذلك بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، في نشرتها المسائية.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن "من السهل جدًا تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة المفخخة" ضد أهداف إسرائيلية.

وكشفت القناة أن الجيش الأميركي أسقط يوم الثلاثاء طائرتين إيرانيتين بدون طيار  من إيران، في العراق، مشيرة إلى "مخاوف من أن هاتين الطائرتين كانتا موجهتين للانفجار في إسرائيل"، وذلك على خلفية المساعدات التي تقدمها إسرائيل في الهجمات على جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن وضد المجموعات المسلحة الموالية لإيران.

وشدد المسؤول على أن "هذا التهديد جدي"، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية "تتعامل معه بكل الوسائل الممكنة". فيما لفتت القناة إلى التدريبات التي أجراها سلاح الجو الإسرائيلي مؤخرا، لمحاكاة هجوم على أهداف "بعيدة المدى"، بما في ذلك في إيران، بحضور ضابط عسكري أميركيّ.

#اسرائيل #ايران

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