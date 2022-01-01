"الموحدة" تقاطع عمليات التصويت في الكنيست إلى جانب الإئتلاف الحكومي

القدس المحتلة/سما/

قررت القائمة العربية الموحدة، اليوم الأربعاء، مقاطعة عمليات التصويت أمام الهيئة العامة الكنيست إلى جانب الائتلاف الحكومي.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن رئيسة الائتلاف الحكومي عيديت سلمان أبلغت مكتب رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ونائبه وزير الخارجية يائير لابيد، بقرار الحكومة.



ووفقًا للهيئة، فإن القائمة الموحدة اتخذت قرارها بسبب الخلافات حول مشروع قانون “المواطنة/ لم الشمل”، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن الموحدة ستسساعد في إسقاط مشاريع قوانين المعارضة.

وفي السياق، صوتت الموحدة بخلاف الانضباط الائتلافي لصالح مشروع قانون قدمته القائمة المشتركة ينص على إقامة تجمع سكني عربي في شمال فلسطين المحتلة.

وصوت الليكود وحزب الصهيونية الدينية، بشكل مفاجئ مع مشروع القانون، إلا أنه لم يحظ مع ذلك بالأغلبية لتمريره، إذ صوت 48 عضوًا لصالح مشروع القانون مقابل 47.