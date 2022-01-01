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"إسرائيل" توافق على ضخ الغاز إلى مصر عبر الأردن

الأربعاء 16 فبراير 2022 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" توافق على ضخ الغاز إلى مصر عبر الأردن



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ضخ المزيد من إمدادات الغاز إلى مصر عن طريق الأردن.


وقالت الوزارة إن "المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي ستضخ إلى مصر عبر مسار جديد يمر عن طريق الأردن بنهاية فبراير/ شباط".


وأضافت أنه "تمت الموافقة على المسار الجديد بسبب زيادة الطلب في مصر التي تنتج الغاز بنفسها لكنها لا تزال بحاجة لواردات من حقل غاز ليفياثان البحري الإسرائيلي. ويمد الحقل نفسه الأردن بالغاز"، بحسب رويترز.
وأشارت الوزارة إلى أنه "ما بين 2.5 و3 مليارات متر مكعب من الغاز ستضخ إلى مصر عبر المسار الجديد في 2022"، مشددة على أنه من المحتمل أن تزيد الكمية إلى أربعة مليارات متر مكعب في الأعوام المقبلة.

#اسرائيل #الاردن

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