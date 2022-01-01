السفير الإسرائيلي السابق لدى أمريكا يكشف السبب وراء عودة تركيا للعلاقات "اسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

كشف داني أيالون، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، السبب وراء عودة تركيا للعلاقات مع "اسرائيل".



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن أيالون أن محاولة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التقرب من إسرائيل أو إعادة الدفء إلى العلاقات التركية الإسرائيلية تكمن في التحالف الإسرائيلي القوي مع اليونان وقبرص.

وأوضح أيالون أن أردوغان يرى أنه إذا لم يستطع إخضاع "إسرائيل" أو إخضاع هذا التحالف الإسرائيلي القبرصي اليوناني، فإنه من الأفضل له أن ينضم إليه، مشيرا إلى أن عودة تركيا إلى إسرائيل مهمة.



وأوضح السفير الإسرائيلي السابق أن "اسرائيل" تعمل بعناية وحذر حيال عودة العلاقات مع تركيا، لافتا إلى وجود بوادر طيبة حيال هذا التقارب الحذر، خاصة مع زيادة النشاط التركي ضد الإرهاب المتعلق بإسرائيل في أراضيها.



