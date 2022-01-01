  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

سيلتقي كبار المسؤولين في السلطة

يضم كبير مستشاري أردوغان..وصول وفد تركي إلى "إسرائيل"

الأربعاء 16 فبراير 2022 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
يضم كبير مستشاري أردوغان..وصول وفد تركي إلى "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

وصل وفد تركي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، يضم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم قالن، وغيره من المسؤولين، إلى "إسرائيل".


وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن " وفدا تركيا رفيع المستوى وصل إلى "اسرائيل" اليوم (الأربعاء) لبحث العلاقات بين البلدين".


وأضافت: "سيزور أعضاء الوفد، الذي يضم مستشار أردوغان البارز إبراهيم قالن ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، رام الله اليوم ويلتقون بكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية".


وتابعت: "سيلتقي المسؤولون الأتراك غدا مع المدير العام لوزارة الخارجية (الإسرائيلية) ألون أوشبيز ثم مع مدير عام منزل الرئيس إيال شويكي".

وتأتي زيارة الوفد التركي إلى إسرائيل، قبل زيارة يقوم بها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى تركيا الشهر المقبل.

في نهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس هرتسوغ سيزور بلاده في المستقبل القريب.

وبحسب أردوغان "نحن منفتحون على العمل مع الإسرائيليين في أي مجال، بما في ذلك مسألة الغاز الطبيعي".


وقالت القناة الإسرائيلية إن الزيارة "هي جزء من تطور إيجابي وترمز إلى بداية عهد جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية".


وأمس الثلاثاء، أعلنت تركيا أن هرتسوغ سيصل إلى البلاد في 9 مارس/آذار المقبل. فيما امتنع مكتب الرئيس الإسرائيلي عن التعليق على التقرير.

#اسرائيل #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

تقرير: اتصالات مصرية مكثفة بعد رصد استعدادات عسكرية بغزة وهذا ما أبلغته القاهرة للفصائل..

حماس توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة لـ"اسرائيل"...نهايتكم ستكون قريبة

أين ذهبت الأموال التي جُمعت لمستشفى خالد الحسن للسرطان ؟ الكيلة تجيب

مصدر بحماس يكشف حقيقة التقارير الاعلامية عن محاولة الحركة استهداف إسرائيليين بالفلبين

وفق هذه الشروط .. العمل بغزة: عدد كبير من تصاريح العمل بالداخل ستصدر قريبا

هآرتس: كيف تنظر "إسرائيل" إلى غزة التي تتابع أحداث الشيخ جراح؟

فلسطينية تطالب بمحاكمة 6 ضباط للاحتلال بسبب تعرضها "لاعتداء جنسي"

الأخبار الرئيسية

نصرالله: بدأنا بتصنيع المسيّرات ولدينا قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا إلى صواريخ دقيقة

بيلوسي

"بيلوسي" من "الكنيست": تؤكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل على تحقيق حل الدولتين

حكومة

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

اتفاقية لاستقدام 10 آلاف عامل وخريج فلسطيني للعمل بليبيا

تسجيل 19 حالة وفاة و2853 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية