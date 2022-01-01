سفير إسرائيلي: السعوديون يتابعون باهتمام توثيق علاقاتنا مع البحرين

المنامة/سما/

أعرب السفير الإسرائيلي لدى البحرين ايتان نائية، اليوم الأربعاء، عن تفاؤله من زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت الى البحرين.



وقال نائية، خلال حديثه الى إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن الزيارة كانت ناجحة جدًا وأثارت روح دافئة في كل مراحلها، لافتًا الى اهتمام سعودي بتوثيق العلاقات بين إسرائيل والمملكة البحرينية.



وأضاف، أن "السعوديون يتابعون باهتمام متزايد توثيق العلاقات مع البحرين، أنا أؤمن بأننا سنشهد مستقبلًا المزيد والمزيد من الترابطات المثيرة- غير إجباري أن تكون السعودية فقط".



وأنهى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، الثلاثاء، زيارة استمرت يومين الى البحرين، وهي أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي الى المملكة، اجتمع خلالها مع العاهل البحريني وولي عهده ووزراء آخرين، وسلم خلالها دعوة رسمية الى ولي العهد البحريني لزيارة إسرائيل.