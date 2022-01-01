والد أنجلينا جولي يزور المستوطنات بالضفة الغربية واصفاً اياها بـ"قلب اسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

زار الممثل الأمريكي جون فويت والد نجمة هوليود أنجلينا جولي، اليوم الأربعاء، المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، واصفا إياها بـ "قلب إسرائيل".



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن فويت زار مستوطنة "هار براخا" قرب مدينة نابلس شمالي الضفة.



والتقى فويت الحاصل على جائزة أوسكار، رئيس مجلس "السامرة" الاستيطاني يوسي داغان الذي أهداه زجاجة نبيذ.



وقالت فويت: "لا أفهم لماذا تسمى يهودا والسامرة" الضفة الغربية "، لأنه من الواضح أنه عندما تنظر إلى الخريطة، أن السامرة هي قلب أرض إسرائيل" .



وصل فويت إلى دولة الاحتلال كجزء من تصوير فيلم في شمال الضفة الغربية.



وفويت هو نجم سينمائي في هوليوود ووالد الممثلة أنجلينا جولي، حصل على جائزة أوسكارمرة واحدة وثلاث مرات على جائزة جولدن غلوب.

يشار إلى أن القانون الدولي يعتبر أن الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة من قبل "إسرائيل"، وأن جميع أنشطة الاستيطان فيها غير شرعية.