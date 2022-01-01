"وول ستريت جورنال": السعودية ترفض دعوة أمريكية لزيادة إنتاج النفط وتؤكد التزامها باتفاق "أوبك+"

الرياض/سما/

تحدثت "وول ستريت جورنال" عن أن الرياض تتجاهل دعوة واشنطن لزيادة الإنتاج النفطي، وتؤكد الالتزام باتفاق "أوبك+"، الذي تشارك روسيا فيه، مع اقتراب النفط من 100 دولار للبرميل.

وجاء في تقرير الصحيفة الأمريكية أنه مع اقتراب النفط من 100 دولار للبرميل يتجاهل السعوديون الولايات المتحدة ويلتزمون باتفاق "أوبك+"، بما في ذلك مع روسيا، وسط الأزمة الأوكرانية.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين السعوديين قالوا إنهم لن يضخوا المزيد من النفط لخفض أسعار الذهب الأسود، التي صعدت إلى أعلى مستوى في 7 سنوات، على الرغم من الدعوات الأمريكية لزيادة إنتاج النفط.