  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

"وول ستريت جورنال": السعودية ترفض دعوة أمريكية لزيادة إنتاج النفط وتؤكد التزامها باتفاق "أوبك+"

الأربعاء 16 فبراير 2022 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"وول ستريت جورنال": السعودية ترفض دعوة أمريكية لزيادة إنتاج النفط وتؤكد التزامها باتفاق "أوبك+"



الرياض/سما/

تحدثت "وول ستريت جورنال" عن أن الرياض تتجاهل دعوة واشنطن لزيادة الإنتاج النفطي، وتؤكد الالتزام باتفاق "أوبك+"، الذي تشارك روسيا فيه، مع اقتراب النفط من 100 دولار للبرميل.

وجاء في تقرير الصحيفة الأمريكية أنه مع اقتراب النفط من 100 دولار للبرميل يتجاهل السعوديون الولايات المتحدة ويلتزمون باتفاق "أوبك+"، بما في ذلك مع روسيا، وسط الأزمة الأوكرانية.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين السعوديين قالوا إنهم لن يضخوا المزيد من النفط لخفض أسعار الذهب الأسود، التي صعدت إلى أعلى مستوى في 7 سنوات، على الرغم من الدعوات الأمريكية لزيادة إنتاج النفط.

#السعودية

الأكثر قراءة اليوم

تقرير: اتصالات مصرية مكثفة بعد رصد استعدادات عسكرية بغزة وهذا ما أبلغته القاهرة للفصائل..

حماس توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة لـ"اسرائيل"...نهايتكم ستكون قريبة

أول تعليق أميركي على بدء الانسحاب الروسي من حدود أوكرانيا

أين ذهبت الأموال التي جُمعت لمستشفى خالد الحسن للسرطان ؟ الكيلة تجيب

مصدر بحماس يكشف حقيقة التقارير الاعلامية عن محاولة الحركة استهداف إسرائيليين بالفلبين

هآرتس: كيف تنظر "إسرائيل" إلى غزة التي تتابع أحداث الشيخ جراح؟

وفق هذه الشروط .. العمل بغزة: عدد كبير من تصاريح العمل بالداخل ستصدر قريبا

الأخبار الرئيسية

نصرالله: بدأنا بتصنيع المسيّرات ولدينا قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا إلى صواريخ دقيقة

بيلوسي

"بيلوسي" من "الكنيست": تؤكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل على تحقيق حل الدولتين

حكومة

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

اتفاقية لاستقدام 10 آلاف عامل وخريج فلسطيني للعمل بليبيا

تسجيل 19 حالة وفاة و2853 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية