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﻿مؤتمر أردني إسرائيلي لبحث سبل التعاون بين مدينتي إيلات والعقبة

الأربعاء 16 فبراير 2022 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
﻿مؤتمر أردني إسرائيلي لبحث سبل التعاون بين مدينتي إيلات والعقبة



القدس المحتلة/سما/

وصل وفد أردني، اليوم الأربعاء، إلى مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، جنوبي إسرائيل، للمشاركة في مؤتمر أردني إسرائيلي مشترك، لبحث سبل التعاون بين مدينتي إيلات والعقبة وتجديد التعاون في مجالات مختلفة.


وقالت هيئة البث الإسرائيلي، إن "وفدًا أردنياً برئاسة محافظ مدينة العقبة الأردنية، محمد الرفايعة، وصل إلى مدينة إيلات جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء، للمشاركة في مؤتمر أردني - إسرائيلي مشترك".

وبحسب الهيئة فإن "المؤتمر يعقد لتجديد التعاون الذي كان بدأ سابقاً في مختلف المجالات المتعلقة بمدينتي إيلات والعقبة"، وأن "المؤتمر سيشهد مشاركة مسؤولين في بلدية إيلات ووزارة الخارجية الإسرائيلية".

وذكرت هيئة البث بأن "الاجتماع سيعقد في محاولة لتجديد وتفعيل ملاحق ضمن اتفاقية (وادي عربة)، تتعلق بتعزيز التعاون المحلي في منطقة العقبة وإيلات والعربة".

واعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن هذا اللقاء "مؤشر آخر على دفء العلاقات بين الجانبين اللذين وقعا في الأشهر الأخيرة عدة اتفاقيات تعاون في مجالات المياه والزراعة وتعزيز التبادل التجاري بين الأردن والسلطة الفلسطينية".

#الاردن #ايلات #العقبة

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