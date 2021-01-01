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لقاء إسرائيلي يوناني قبرصي لبحث توسيع التعاون العسكري

الأربعاء 16 فبراير 2022 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء إسرائيلي يوناني قبرصي لبحث توسيع التعاون العسكري



القدس المحتلة/سما/

شارك رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة، فيجيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في اجتماع ثلاثي لقادة الهيئات الاستراتيجية في اليونان وقبرص وإسرائيل، لبحث فرص توسيع التعاون العسكري ليشمل مجالات أخرى.


 وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "رئيس هيئة الإستراتيجية والدائرة الثالثة، في الجيش الإسرائيلي، اللواء تال كلمان، شارك في اجتماع ثلاثي لقادة الهيئات الإستراتيجية في اليونان وقبرص وإسرائيل".

وأضاف أدرعي أن "الاجتماع الذي عقد في أثينا، تضمن سلسلة من الإيجازات الإستراتيجية والعسكرية، بالإضافة إلى ندوات مهنية لمناقشة فرص توسيع التعاون العسكري ليشمل مجالات أخرى".
 

وأضاف أدرعي: "لقد رحّب القادة (العسكريون) بتعزيز العلاقات بين الجيوش، حيث أشاروا إلى أن الأشهر الأخيرة تعتبر غير مسبوقة من حيث حجم النشاط المشترك في الشرق الأوسط".

وتابع أدرعي: "وفي نهاية اللقاء اجتمع رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة مع رئيس الأركان اليوناني، كما تم توقيع خطة عمل مشتركة لعام 2022 بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى التوقيع على خطة عمل للتعاون العسكري بين إسرائيل واليونان".

وقال تال كلمان، إن "المثلث الاستراتيجي والأمني ​​الذي تبلور بين إسرائيل واليونان وقبرص هو عبارة عن تطور إقليمي مهم. التعاون بيننا عامل مضاعف للقوة ومصلحة مشتركة مهمة".

وأضاف كلمان إن "هذا التحالف الثلاثي يعتبر كنزًا ونحن في جيش الدفاع الإسرائيلي ملتزمون بمواصلة تعميق العلاقات العسكرية سواء في التدريبات أو بالتنسيق العسكري ".

#اسرائيل #القبرص #اليونان

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