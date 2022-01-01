تواصل الاستعدادات لانطلاق ماراثون فلسطين الدولي 2022

رام الله / سما /

واصلت اللجنة المنظمة العليا لماراثون فلسطين الدولي 2022، الاستعدادات والتحضيرات لوضع اللمسات الأخيرة لانطلاق الماراثون في نسخته الثامنة، والمقرر في مدينة بيت لحم في الثامن عشر من شهر آذار المُقبل، بمشاركة فلسطينية ودولية واسعة، وذلك بعد توقف إجراء الماراثون في العامين الماضيين نتيجة جائحة كورونا.

وقالت اعتدال عبد الغني مدير عام ماراثون فلسطين الدولي إنه جرى عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المساندة التي تعمل على تنظيم ورعاية الماراثون كما جرت العادة في السنوات السابقة.

وأضافت عبد الغني أن هناك توجه عام لدى إدارة الماراثون لتوسيع دائرة المشاركة من خلال حث المؤسسات والأفراد على للركض في الماراثون لغايات إنسانية نبيلة تخدم المجتمع بكافة شرائحه.

وأكدت عبد الغني، أن باب التسجيل للمشاركة في ماراثون فلسطين الدولي 2022، سيبقى مفتوحاً حتى يوم 4 آذار القادم، منوهةً إلى أن التسجيل يكون من خلال نقاط بيع موزعة على كافة محافظات الوطن.

وأشارت عبد الغني إلى أن هناك توقعات بمشاركة نحو 7 آلاف مشارك ومشاركة من داخل فلسطين وخارجها في الماراثون لهذا العام، والذي يقام تحت شعار (اركضوا للحرية).

كما أوضحت مدير عام الماراثون أن مؤسسة بوتين تستعد لاستضافة القرية الماراثونية والتي تشتمل على توزيع معدات الركض للمشاركين والعديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية إلى جانب العروض الترويجية للشركات الراعية، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 17 آذار المُقبل، وذلك ضمن الأجواء الاحتفالية التي سوف تعيشها بيت لحم قبيل انطلاق الماراثون.

هذا وقد أطلق المجلس الأعلى للشباب والرياضة ماراثون فلسطين الدولي بنسخته الأولى في العام 2013، والذي أصبح نشاطا ينفذ سنويا ويحمل في ثناياه رسائل فلسطينية وإنسانية للعالم.

يشار إلى أنه على الراغبين في التسجيل والمشاركة في ماراثون فلسطين الدولي 2022، زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.palestinemarathon.org، والصفحة الرسمية للماراثون على الفيس بوك: palestinemarathon.org