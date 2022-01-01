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ابنة تفاجئ أمها المسنة بحلم عمرها

الأربعاء 16 فبراير 2022 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابنة تفاجئ أمها المسنة بحلم عمرها



وكالات / سما /

شاركت ابنة اللحظة الدافئة التي فاجأت والدتها المسنة المهووسة بحيوان الغزال  بزيارة وهي تصطحب غزالا صغيراً  لتحقيق أمنياتها وهي داخل الرعاية الصحية.

قالت ليزا ماكدونالد ، من ملبورن ، في منشور لمجموعة فيسبوك الشهيرة The Kindness Pandemic، إنها وأختها كانتا تعتنيان بأمهما المريضة التي أحبت الغزلان طوال حياتها وابتكرتا فكرة لاسعادها وهي جلب غزال صغير اليها لتحقيق حلمها.

قالت الابنة  إنها عثرت على زوجين ، سيمون وكريس ، كانا يمتلكان مزرعة حيوانات أليفة متنقلة وسافروا ساعتين ونصف الساعة مع تزلفه ، من قبيل الصدفة باسم بامبي ، لمفاجأة المرأة.

شاركت ليزا مقطع فيديو مثير للدموع لحظة التقت والدتها بامبي وأصبحت محاصرة على الفور.

تلقى منشور ليزا أكثر من 17000 إعجاب وكان مليئًا بالتمنيات الطيبة.

#غزال #الرعاية الصحية

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