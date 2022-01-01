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"سناب شات" يمنح المستخدمين فرصة لجني الأرباح عبر التطبيق

الأربعاء 16 فبراير 2022 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سناب شات" يمنح المستخدمين فرصة لجني الأرباح عبر التطبيق



وكالات / سما /

أعلن القائمون على تطبيق "سناب شات" الشهير عن إدخال تعديلات جديدة على التطبيق ستسمح لفئات معينة من المستخدمين من جني عائدات مادية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القائمين على "سناب شات"بدأوا باختبار ميزة جديدة في التطبيق ستمكن المستخدمين اللذين ينتمون إلى فئة Snap Stars من استغلال ميزة القصص لديهم لبث الدعايات التجارية.

وأشارت الشركة المسؤولة عن التطبيق إلى أن الميزة ستختبر حاليا عند عدد معين من المستخدمين في الولايات المتحدة، وستطلق لشريحة أوسع في الأشهر القادمة، وعند ظهور الإعلانات في "قصص" المستخدمين ستشاركهم الأرباح التي تجنيها من تلك الإعلانانات، وستوزع نسب الأرباح عليهم تبعا لعدد المتابعين لديهم، وتبعا لعدة مقاييس تراعي عدد مرات النشر وعدد مرات المشاركة لتلك "القصص".

وكانت "سناب شات" قد أطلقت في وقت سابق ميزة Spotlight التي يمكن من خلالها مشاهدة أفضل اللقطات التي ينشرها أكثر من 200 مليون مستخدم آخر للتطبيق، لتعمل على غرار ميزة مشاهدة الفيديوهات العامة الموجودة في تطبيق TikTok.، ومكنت صناع المحتوى عبرها من جني الأرباح عبر الإعلانات التي تظهر في المقاطع التي ينشرونها، كما أشارت إلى أنها أنفقت 250 مليون دولار العام الماضي لتوفر لهذه الشريحة من المستخدمين فرصة لجني الأرباح.

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