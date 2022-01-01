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أنشيلوتي يُوجه رسالة لجمهور ريال مدريد بعد هزيمة باريس

الأربعاء 16 فبراير 2022 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي يُوجه رسالة لجمهور ريال مدريد بعد هزيمة باريس



وكالات / سما /

عبر كارلو أنشيلوتي، مُدرب ريال مدريد، عن ثقته في قدرات فريقه على حسم مُواجهة الإياب أمام باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين الذي أقيم على أرض ملعب حديقة الأمراء في باريس قد انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدفٍ دون رد سجله النجم كيليان مبابي في الدقيقة 90+4.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”أنا مُتفائل رغم أن علينا الأداء بصورة أفضل في جولة الإياب، نحن سنلعب المُباراة على أرضنا ولا يجب أن نقلق بشأن الهدف خارج الأرض”.

وتابع المُدرب الإيطالي للميرنجي حديثه عن المُواجهة بالقول :”من الواضح أن باريس سان جيرمان يملك الأفضلية، ولكن نتمنى ألا يكون ذلك كافياً”.

وأضاف أنشيلوتي قائلاً  عن مُواجهة الإياب التي ستُقام على أرض ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد :”سنلعب بفريقٍ من 11 لاعباً بالإضافة إلى 50.000 (مُشجعي الفريق)، ذلك هو سبب إيماني بقدرتنا على العبور”.

وتطرق مُدرب الملكي للحديث عن غيابات الفريق خلال مُباراة الإياب، حيث تلقى كاسيميرو وفيرلاند ميندي إنذارين سيغيبان بسببهما عن اللقاء، وقال عن ذلك :”لدينا قوام فريق كبير، ويُمكننا أن نُغير، يجب أن نكون أكثر قوة”.

وتغنى أنشيلوتي بمُسجل الهدف مبابي، وقال عنه :”مبابي لا يتوقف، لقد حاولنا السيطرة عليه، وقام ميليتاو بعملٍ رائع، ولكن بمقدوره دئماً الابتكار وهو ما قام به في آخر دقيقة”.

#أنشيلوتي #باريس سان جيرمان #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا

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