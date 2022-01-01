  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ليفربول يمازح صلاح بعبارة باللغة العربية قبل ملحمة إنتر ميلان (صورة)

الأربعاء 16 فبراير 2022 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يمازح صلاح بعبارة باللغة العربية قبل ملحمة إنتر ميلان (صورة)



وكالات / سما /

مازح نادي ليفربول، نجمه المصري محمد صلاح، قبيل مواجهة "الريدز" ومضيفه إنتر ميلان، المرتقبة مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونشر حساب نادي ليفربول الرسمي باللغة العربية على موقع "تويتر"، تغريدة طريفة مرفقة بصورة لصلاح وهو يضحك أثناء التدريبات وعلق "اضحك تضحك الدنيا".

كما نشر ليفربول صورة أخرى لنجمه المصري بالمطار، في الطريق إلى ميلانو الإيطالية لمواجهة إنتر، مع تعليق: "كاميرات المعجبين تلاحق الملك في كل أنحاء العالم".

وعادة ما يغازل نادي ليفربول، نجمه صلاح، خاصة بعد المباريات التي يتألق فيها "الفرعون" المصري من خلال تسجيله للأهداف أو صناعتها.

ويحتضن ملعب "سان سيرو"، موقعة إنترميلان وضيفه ليفربول، ومن المتوقع أن يتواجد صلاح في التشكيلة الأساسية لـ"الريدز".

تجدر الإشارة إلى أن لقاء إنتر وليفربول سيتجدد في الثامن من الشهر المقبل في ملعب "أنفيلد"، معقل ليفربول، وذلك لتحديد هوية المتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

#ليفربول #محمد صلاح #إنتر ميلان #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

حماس توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة لـ"اسرائيل"...نهايتكم ستكون قريبة

أول تعليق أميركي على بدء الانسحاب الروسي من حدود أوكرانيا

أين ذهبت الأموال التي جُمعت لمستشفى خالد الحسن للسرطان ؟ الكيلة تجيب

معاريف: لهذه الأسباب يجب أن يشعر الإسرائيليون بالقلق

مصدر بحماس يكشف حقيقة التقارير الاعلامية عن محاولة الحركة استهداف إسرائيليين بالفلبين

هآرتس: كيف تنظر "إسرائيل" إلى غزة التي تتابع أحداث الشيخ جراح؟

واشنطن تعقب على أحداث الشيخ جراح

الأخبار الرئيسية

تسجيل 19 حالة وفاة و2853 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

لهذا السبب .. غزة تجذب اهتمام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وهذا ما يفعله غسان عليان

326726-01-08-1536x1030

وصول وفد من الكونغرس الأميركي إلى تل أبيب

صحيفة تركية : انقرة تسعى لطرد قادة "حماس" العسكريين من أراضيها

غزة : 7 وفيات و1260 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الاتصالات الفلسطينية