مبابي: الانتقال إلى ريال مدريد؟ أنا ألعب في واحد من أفضل أندية العالم

وكالات / سما /

صرح كيليان مبابي نجم وهداف باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه يلعب في واحد من أفضل أندية العالم، رداً على سؤاله حول مستقبله مع باريس وإمكانية انضمامه إلى ريال مدريد الإسباني.

وارتبط اسم كيليان مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان مجاناً عقب انتهاء عقده في الصيف المقبل، حيث يعد ريال مدريد أبرز الأسماء المرشحة للتعاقد معه.

وتألق كيليان مبابي مساء يوم الثلاثاء أمام ريال مدريد، بتسجيله هدف الانتصار في ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعقب انتهاء المباراة، صرح كيليان مبابي بأنه لم يحسم قراره حتى الآن، مؤكداً بأنه يلعب في واحد من أفضل أندية العالم، كإشارة إلى إمكانية استمراره مع باريس.

وتحدث كيليان مبابي حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “مستقبلي مع باريس؟ أنا ألعب مع واحد من أفضل أندية العالم، لذلك سنرى ما الذي سيحدث”.

وتطرق للحدث عن هدفه الرائع في مرمى البلجيكي المتألق تيبو كورتوا قائلاً “في منطقة الجزاء، المهاجم دائماً يتحكم في مجريات الأمور. المدافع يأخذ خطوة إلى الوراء، وأقرر أنا أين أريد أن أذهب، وبعدها تمكنت من وضع الكرة بين ساقي كورتوا”.