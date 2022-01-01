فيديو.. السيتي يسحق لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي الأبطال

وكالات / سما /

وضع مانشستر سيتي قدما في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه مساء الثلاثاء على مضيفه سبورتنج لشبونة 5-0، في ذهاب الدور ثمن النهائي.



وسجل أهداف سيتي كل من رياض محرز (7) وبرناردو سيلفا (17 و44) وفيل فودين (32) ورحيم سترلينج (58).



ولجأ مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا إلى طريقة اللعب المعهودة 4-3-3، حيث وقف إيميريك لابورت إلى جانب روبن دياز في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين جون ستونز وجواو كانسيلو، وأدى رودري دور لاعب الارتكاز، وتولى الثنائي برناردو سيلفا وكيفن دي بروين، مهمة صناعة الألعاب، خلف ثلاثي الهجوم المكون من رياض محرز وفيل فودين ورحيم سترلينج.



في المقابل، اعتمد مدرب سبورتنج روبن أموريم، على طريقة اللعب 3-4-2-1، حيث تكون الثلاثي الدفاعي من جونكالو إيناسيو وسيباستيان كواتيس وماثيوس ريس، تواجد على طرفي الملعب بيدرو بورو وريكاردو إيسجايو، وتمركز جواو بالينيا وماثيوس في وسط الملعب، فيما تحرك بابلو سارابيا وبوتي، خلف رأس الحربة باولينيو.





واحتاج سيتي لسبع دقائق فقط من أجل افتتاح التسجيل، عندما وصلت الكرة إلى دي بروين وهو بجانب المرمى، ليمررها للخلف إلى محرز الذي سددها داخل المرمى، وهو هدف تم إلغاؤه قبل أن يلجأ الحكم لتقنية الفيديو التي أكدت عدم وجود تسلل على دي بروين.



واقترب سيتي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 11، عندما غاص ستونز لكرة عرضية من سترلينج، لكن محاولته ذهبت بجانب المرمى.



الهدف الثاني جاء في الدقيقة 17، عندما فشل دفاع سبورتنج في إبعاد الكرة أمام مرماه، لتصل الكرة إلى سيلفا الذي سدد بعنف، لترتد الكرة من العارضة إلى داخل الشباك.





وانتظر سبورتنج حتى الدقيقة 29، للتسديد على المرمى للمرة الأولى، عندما مرت تسديدة إيساجيو فوق المرمى، ورد سيتي بعدها بدقيقتين، عبر إحراز الهدف الثالث، عندما أرسل محرز تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها فودين بهدوء متخطيا الدفاع قبل أن يضع الكرة في المرمى.



ولم يظهر سيتي الرحمة أمام منافسه رغم تقدمه بثلاثية، فأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 44، عندما تلقى سيلفا تمريرة من سترلينج، ليسدد الكرة وترتد من الدفاع لتستقر في المرمى.



وحالت تقنية الفيديو دون احتساب الهدف الثالث لسيلفا في الدقيقة 49 بداعي التسلل، ودون سترلينج اسمه على لائحة المسجلين في الدقيقة 58، عندما تلقى تمريرة من سيلفا ليسدد في الزاوية البعيدة لمرمى سبورتنج.





ودخل أولكسندر زينتشينكو وإلكاي جوندوجان إلى تشكيلة سيتي مكان ستونز وفودين، لكن إيقاع اللعب بدأ يهدأ مع اطمئنان الفريق الإنجليزي للنتيجة.



وفي الدقيقة 73، زج جوارديولا بفرناندينيو عوضا عن رودري، وقبلها شارك الجزائري اسلام سليماني مكان باولينيو.



وكاد محرز يسجل الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 80، عندما حاول إرسال عرضية، بيد أن الكرة ارتدت من كواتيس لتهز الشباك العلوية من الخارج.



وواصل سيتي تبديلاته بإشراك ليام ديلاب وناثان أكي مكان سيلفا ولابورت، ومرت الدقائق العشر الأخيرة، دون وجود تهديد فعلي على مرميي الفريقين.